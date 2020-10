Gundogan non ha dubbi: “Lukaku il giocatore più...

Gundogan non ha dubbi: “Lukaku il giocatore più sottovalutato al mondo”

Gundogan

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha affermato che sarebbe Romelu Lukaku il giocatore più sottovalutato al mondo

TWEET – Romelu Lukaku riceve sempre più elogi tra i suoi colleghi. L’ultimo in ordine di tempo per l’attaccante dell’Inter è quello di Ilkay Gundogan. Il centrocampista del Manchester City scrive su Twitter, rispondendo alla domanda di un tifoso. “Il giocatore più sottovalutato al mondo? In questo momento Romelu Lukaku“.