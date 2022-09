Guarin in lacrime: «Io pieno di vizi, errori e peccati! Aprite le porte a Dio»

L’ex Inter Fredy Guarin, militante in nerazzurro dal 2012 al 2016, non è il giocatore dirompente di un tempo. Il colombiano tramite i social ha mostrato al mondo il suo drammatico momento di vita

DRAMMA GUARIN − Il colombiano ex Inter rivela su Instagram il suo stato d’animo e di salute: «Buongiorno mondo, oggi voglio mostrarmi per come sono, a cuore aperto. Non lo faccio per ferire o ottenere follower, ma lo faccio per far sì che sia d’aiuto ad almeno una persona… Da un po’ di tempo la mia vita sta cambiando enormemente e queste lacrime sono quelle di un uomo pieno di vizi, errori, peccati e tanto altro. Aprite le porta a Dio e lasciate che sia lui a guidare la vostra anima e il vostro cuore. Dio mi ha già perdonato e io mi perdono. Se qualcuno non fosse d’accordo con questo post lo capisco. Non smettere di sognare, il perdono arriverà soltanto con l’amore e la guida di nostro Signore. Dio ti benedica oggi e sempre: non è mai troppo tardi».