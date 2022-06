Gosens si prepara per essere protagonista nell’Inter ‘cambiando’ sport

Gosens non si ferma un attimo… nel vero senso della parola! L’esterno tedesco si candida per essere protagonista sulla fascia sinistra dell’Inter allenandosi non solo con il pallone da calcio

TRIATLETA – Sostituire l’ex compagno di squadra Ivan Perisic non è/sarà facile. Anche per questo motivo Robin Gosens si è messo sotto per farsi trovare pronto in vista dell’inizio della nuova stagione. Il tedesco partirà titolare in maglia nerazzurra ma prima dovrà garantire di essere al 100%. Nel frattempo nella sua Germania – precisamente a Bocholt – si è reinventato… triatleta! Sì, Gosens per la prima volta si è messo in gioco con il triathlon (nuoto, ciclismo e corsa, ndr). L’Inter lo aspetta più in forma che mai dopo la prima mezza stagione praticamente passata in panchina post-infortunio.

Questo il post pubblicato da Gosens attraverso il proprio account Instagram (@robingosens)