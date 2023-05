Gosens scalpita per il ritorno in campo: «Di nuovo in pista!»

Robin Gosens è pronto a tornare in campo. Il tedesco, fermatosi dopo il gol alla Lazio per un problema alla spalla, sembra essersi messo alle spalle l’infortunio. Il messaggio dell’esterno su Instagram

IN CAMPO – Manca poco per il rientro in campo di Robin Gosens. L’esterno tedesco, infortunatosi alla spalla contro la Lazio, sembra essersi messo alle spalle il problema fisico. Questo il post pubblicato dal numero 8 nerazzurro sul suo profilo di Instagram: «Di nuovo in pista. Giusto in tempo per il big match di mercoledì».

Fonte: Gosens – Instagram