Gosens prepara il suo debutto con l’Inter: ormai è partito il countdown

Gosens non vede l’ora di scendere in campo con la maglia dell’Inter. Il nuovo esterno sinistro arrivato a Milano via Bergamo vorrebbe bruciare le tappe ma è consapevole che ormai manca davvero pochissimo al suo rientro

VOGLIA DI TORNARE – L’attesa per vedere Robin Gosens con la maglia nerazzurra dell’Inter, dopo quella dell’Atalanta, è tanta. L’esterno sinistro tedesco, arrivato a Milano infortunato, sta lavorando giorno dopo giorno per rientrare in campo. E quindi debuttare da nuovo calciatore dell’Inter. Febbraio dovrebbe essere il mese giusto, più in casa del Genoa che a Milano contro il Sassuolo. L’obiettivo è essere pronto per l’andata del Derby di Milano nelle semifinali di Coppa Italia, a inizio marzo. Nel frattempo, è lo stesso Gosens ad aver fatto partire il countdown attraverso… una clessidra.

Questo il post pubblicato da Gosens attraverso i propri account social, in questo caso Instagram.