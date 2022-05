Gosens carico in allenamento: foto con tre compagni di squadra

Dopo la gara vinta ieri contro l’Udinese, l’atmosfera è serena in casa Inter. Lo dimostra anche una foto pubblicata da Robin Gosens in allenamento insieme ai compagni di squadra.

SORRISI E SERENITÀ – Pronto a entrare nel finale di Udinese-Inter, Robin Gosens ha dovuto rinunciare all’ingresso in campo a causa di un infortunio di Nicolò Barella che ha cambiato i piani di Simone Inzaghi costretto a far entrare Matias Vecino. Nonostante ciò, il tedesco si è mostrato sorridente e sereno nell’allenamento di oggi. Come dimostra una foto pubblicata con i compagni di squadra.

Grandi sorrisi anche per Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries e Alexis Sanchez. Serenità insomma, ma anche tanta concentrazione. Per una volata finale per lo scudetto decisamente incandescente.