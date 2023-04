Gosens in trionfo: «Se mi avessero detto delle semifinali non ci avrei creduto! Grazie Inter»

Gosens quasi non crede alla possibilità di aver raggiunto le semifinali di Champions League. Il laterale tedesco ringrazia l’Inter sui propri account social per avergli permesso di giocare in un palcoscenico così prestigioso.

RICONOSCENZA – Robin Gosens ha ricevuto molte critiche, ma nell’ultimo periodo sta finalmente mostrando il suo valore. Ora è lui a celebrare quanto ottenuto: “Se qualcuno mi avesse detto qualche anno fa che sarei andato alle semifinali di Champions League, probabilmente non gli avrei creduto. Grazie all’Inter per aver reso questo possibile, e grazie ai tifosi dell’Inter per una notte magica. Ora tutto è possibile!”, il post di Gosens su Instagram.