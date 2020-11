Gomez festeggia il pari in Atalanta-Inter: “Un punto prezioso!”

Gomez festeggia il pari in Atalanta-Inter: “Un punto...

Alejandro Gomez Atalanta

Dopo il pareggio di oggi per 1-1 in Atalanta-Inter, Alejandro “Papu” Gomez ha voluto esprimere tutta la sua gioia attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, taggando anche l’autore gel gol: Miranchuk.

BUON PAREGGIO – Felice Alejandro Gomez per il risultato ottenuto oggi in Atalanta-Inter, un 1-1 arrivato grazie alle reti di Lautaro Martinez e Miranchuk. Il giocatore argentino, attraverso il suo profilo “Instagram” ufficiale, ha commentato in questo modo il risultato: “Un punto prezioso!”.