Godin, tutta la sua gioia dopo Inter-Shakhtar Donetsk: “Siamo in finale!”

Diego Godin esprime tutta la sua gioia dopo Inter-Shakhtar Donetsk: attraverso il suo profilo “Instagram” ufficiale, il difensore uruguaiano ha pubblicato una foto in compagnia di Borja Valero e Lautaro Martinez per festeggiare la finale.

SODDISFAZIONE – Diego Godin è sicuramente uno dei grandi protagonisti della crescita della squadra, arrivata fino alla finale di Europa League. Proprio il difensore uruguaiano ha voluto festeggiare la vittoria in Inter-Shakhtar Donetsk attraverso i suoi canali social. In compagnia di Borja Valero e del migliore in campo di questa sera, Lautaro Martinez. “Siamo in finale, forza ragazzi!”, queste le parole del giocatore, che contro il Siviglia avrà l’occasione di vincere per la terza volta la competizione nella sua carriera.