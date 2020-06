Godin si gode Inter-Sampdoria: “Bella mattinata di lavoro dopo il trionfo”

Condividi questo articolo

Godin partecipa alla gioia dell’Inter per la vittoria sulla Sampdoria e guarda già al Sassuolo. Il suo messaggio per i tifosi dall’allenamento odierno

SUBITO IN CAMPO – Diego Godin festeggia così la vittoria dell’Inter: “Bella mattinata di lavoro dopo il trionfo di ieri”. Il numero 2 interista, ieri in panchina e rientrato a piena disposizione dopo l’assenza in Coppa Italia, attende di essere chiamato in causa in una delle prossime due gare visti gli impegni ravvicinati. Di seguito il post su Instagram del difensore nerazzurro.