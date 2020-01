Godin indica la via: “Girone di andata molto positivo! Inter-Atalanta…”

Godin ha analizzato Inter-Atalanta e fatto un bilancio della prima parte di campionato nerazzurra. Il difensore indica la strada da seguire sintetizzando il suo pensiero tramite un post su Twitter

PAROLE DA LEADER – Diego Godin, tornato titolare ieri sera dopo la panchina di Napoli, si esprime così dopo Inter-Atalanta: “Non siamo riusciti a vincere ma abbiamo ottenuto un punto importante in una partita difficile, chiudiamo così un girone di andata molto positivo. Dobbiamo continuare a lavorare per i prossimi impegni!“. Il numero 2 è quindi pienamente immerso nel mondo nerazzurro, al contrario di quanto emerso da alcune voci nei giorni scorsi. L’ex capitano dell’Atletico Madrid, probabilmente complice la panchina in Napoli-Inter, era stato definito scontento della situazione a Milano e pronto a chiedere la cessione. Nulla di tutto questo è finora accaduto e Godin ha tenuto a trasferire il proprio pensiero sul prosieguo della stagione a compagni e tifosi interisti. Le sue parole smentiscono infatti quanto emerso da più parti nelle ultime settimane. Di seguito il tweet del leader difensivo dell’Uruguay, all’Inter dalla scorsa estate e desideroso di aiutare i nerazzurri a tornare competitivi per grandi traguardi. L’uruguaiano sa come si fa e si mette così a disposizione di Antonio Conte e compagni.