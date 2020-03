Godin: “Coronavirus, grazie a chi lotta e lavora in prima linea! Coraggio”

Godin ha mandato un messaggio attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram. Il difensore dell’Inter, in quarantena come tutti i compagni di squadra, parla della questione Coronavirus

CORONAVIRUS – Le parole di Diego Godin: «Ciao a tutti, come state? Vi mando un abbraccio molto grande dalla mia casa a Milano. Sto bene, sto facendo la quarantena. Mando un messaggio soprattutto di solidarietà, per noi stessi e per gli altri. In questo momento non bisogna fare le cose che non raccomandano le autorità, stiamo attenti a tutti coloro che abbiamo vicino e tutta la gente in generale. Mando un messaggio di grandissimo coraggio a tutto il mondo, specialmente all’Uruguay che è sempre nei miei pensieri. Seguiamo tutti i consigli che ci danno per poter controllare questa situazione, che tutto vada bene e possiamo superarlo insieme. Infine mando un ringraziamento e un riconoscimento speciale a tutta la gente che sta lottando e lavorando in prima linea per contenere questo virus e la situazione. A tutta la gente e i sanitari che lavorano in tutti i paesi nel mondo che sono realmente degli eroi per noi. Riusciremo a superare questo momento come abbiamo fatto in altre occasioni. Un abbraccio enorme, forza e coraggio». Di seguito il post con il video del difensore dell’Inter.