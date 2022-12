Gagliardini, pensiero a Malta: «Grazie per l’accoglienza! Bella vittoria»

Gagliardini ha giocato titolare in Inter-Red Bull Salisburgo 4-0 (vedi highlights). Il centrocampista, via Instagram, ringrazia il pubblico di Malta per come ha supportato la squadra in questi giorni.

IL RINGRAZIAMENTO – Roberto Gagliardini oggi è partito dal 1′ nell’amichevole Inter-Red Bull Salisburgo. Per il numero 5 ottantasei minuti, prima di lasciare il posto al Primavera Tommaso Guercio. L’Inter rimarrà in ritiro sino a venerdì, ma il centrocampista fa già un primo bilancio. “Finiamo questo breve ritiro a Malta con una bella vittoria. Grazie per l’accoglienza ricevuta”, ha scritto Gagliardini sul suo account ufficiale Instagram nel post partita dell’incontro del Tony Bezzina Stadium di Paola.