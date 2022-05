Gagliardini: «Inter viene prima di tutto! Fatto il massimo, un grazie ai tifosi»

Roberto Gagliardini, attraverso il suo account di Instagram, ha voluto fare il punto sulla stagione appena trascorsa. Appuntamento al prossimo anno, con un Inter pronta a lottare di nuovo per traguardi importanti

STAGIONE – Roberto Gagliardini non ha disputato una stagione eccezionale, ma, quando è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo. Il calciatore, attraverso il suo account di Instagram, ha voluto fare il punto della stagione appena trascorsa, chiusa con due trofei ma con l’amarezza di uno scudetto sfumato. Ecco le sue parole: «L’Inter viene prima di tutto e noi abbiamo fatto il massimo per rendere questa stagione all’altezza delle aspettative. L’amarezza per lo scudetto c’è, è un vuoto che ci porteremo dentro, ma dobbiamo guardare avanti e pensare a come non commettere gli stessi errori. A come migliorarci. A come essere perfetti. Un grazie a chi è rimasto sempre al nostro fianco, dandoci fiducia e supporto, un grazie ai nostri tifosi, che i hanno reso orgogliosi in Italia e in Europa». Di seguito il post del centrocampista

Fonte: Account Instagram Gagliardini «»