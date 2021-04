FOTO – Gagliardini: «Inter, il modo migliore per festeggiare il compleanno: vincere»

Gagliardini, ieri in campo in Inter-Sassuolo 2-1 nel giorno del suo compleanno, al termine della partita ha festeggiato nel migliore dei modi.

MIGLIOR MODO – Gagliardini festeggia il compleanno con una maglia da titolare e la vittoria, quella maturata ieri a San Siro contro il Sassuolo per 2-1. Di seguito il messaggio pubblicato sui social dopo la partita: “Un’altra vittoria è il modo migliore per festeggiare il compleanno. Grazie a tutti per i messaggi di auguri!”.

Un’altra vittoria è il modo migliore per festeggiare il compleanno 🥳👊🏻 Grazie a tutti per i messaggi di auguri ❤️ #forzainter #7aprile pic.twitter.com/l64ikLrDZo — Roberto Gagliardini (@gaglio94) April 7, 2021