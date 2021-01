Gagliardini esulta: «Partita vinta col giusto atteggiamento!»

Roberto Gagliardini

Gagliardini è tornato a giocare titolare in Inter-Benevento 4-0, cosa che in Serie A non gli accadeva da quattro giornate. Il centrocampista ha usato il suo account ufficiale Twitter per celebrare la facile vittoria di stasera.

BUONA PROVA – Questa la soddisfazione di Roberto Gagliardini, in campo ottanta minuti durante Inter-Benevento 4-0: “Partita vinta col giusto atteggiamento”.