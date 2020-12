Gagliardini entusiasta: “Vittoria di cuore, di gruppo, da Inter!”

Roberto Gagliardini è letteralmente entusiasta al termine di Verona-Inter. Ecco il suo messaggio al termine della partita.

VITTORIA – Roberto Gagliardini non riesce a contenere la felicità per la vittoria dell’Inter contro il Verona. Che è la settima consecutiva in questa Serie A, e mantiene i nerazzurri al secondo posto in classifica. Ecco il suo messaggio a fine gara: “Un’altra vittoria di cuore, di gruppo, da Inter! Il modo migliore per chiudere questo 2020! ⚫🔵 @inter #forzainter #veronainter”.