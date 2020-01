Gagliardini e il cuore spezzato per Kobe Bryant: “Riposa in pace”

Condividi questo articolo

Gagliardini si unisce al lutto del mondo del sport per la morte di Kobe Bryant. Dopo il messaggio dell’Inter e le toccanti parole di Romelu Lukaku, arrivano anche quelle del centrocampista su Twitter. Il Black Mamba ha perso la vita a 41 anni in un incidente in elicottero

TRAGEDIA E LUTTO – Roberto Gagliardini non ha perso l’occasione per esprimere la sua vicinanza alla famiglia di Kobe Bryant, dopo la shockante morte della leggenda Nba: «“Ho corso su e giù per ogni parquet, dietro ad ogni palla persa per te. Hai chiesto il mio impegno, ti ho dato il mio cuore perché c’era tanto altro dietro” 👊🏻💔 Riposa in Pace 🙏🏻 Che i tuoi cari possano avere la forza di reagire».