Frattesi ironico post operazione: «Per i piedi niente da fare». E Dumfries…

Post operatorio all’insegna dell’ironia per Davide Frattesi, che ha rassicurato l’ambiente nerazzurro con una frase scherzosa sui social. Non ha tardato ad arrivare la risposta del compagno Denzel Dumfries.

POST OPERATORIO – Davide Frattesi non perde il sorriso che lo contraddistingue anche dopo l’operazione a cui si è sottoposto quest’oggi. Il problema all’inguine, che lo tormenta da lungo tempo e che non gli ha permesso di disputare il Mondiale per Club, adesso dovrebbe essere definitivamente scongiurato. Dopo l’intervento chirurgico di rimozione di una Sports Hernia bilaterale, per la quale l’Inter ha informato circa i tempi di recupero, il centrocampista è tornato attivo sui social per rassicurare tutti i tifosi sulle sue condizioni.

Frattesi scherza sull’operazione e Dumfries si accoda: il botta e risposta sui social fra i due compagni dell’Inter

IL MESSAGGIO – Frattesi, anche nel rassicurare sull’esito dell’operazione, ha optato per l’ironia. Insieme a una foto, dove appare sorridente e sereno, pubblicata come Instagram Stories sul proprio profilo, il giocatore dell’Inter ha scritto: «Gli ho chiesto di mettere a posto pure i piedi ma non c’è stato niente da fare».

LA RISPOSTA – Non è tardata ad arrivare la risposta di uno dei suoi compagni di squadra, Denzel Dumfries. L’olandese, ripubblicato la Stories Instagram di Frattesi, ha aggiunto: «Peccato che i piedi non siano stati operati. Forza Davide». Un simpatico in bocca al lupo di pronta guarigione da parte del centrocampista, che pur mostrandosi sempre serio davanti alle telecamere si rivela uno dei più simpatici e amati dello spogliatoio.