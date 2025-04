Frattesi e la dedica alla nonna: «Da lassù un paio di strilli l’hai tirati bella mia!»

A volte il calcio riesce a scrivere storie che vanno ben oltre i 90 minuti. L’Inter vince 2-1 in casa del Bayern Monaco, compiendo un’impresa storica, e il protagonista della serata è Frattesi, autore del gol decisivo all’87’. Ma dietro quell’esultanza carica di emozione, c’è una vicenda personale toccante, che ha reso ancora più speciale una serata già indimenticabile.

DEDICA SPECIALE – Davide Frattesi, infatti, ha giocato a poche ore da un dolore privato e profondo: la scomparsa della nonna, a cui era legatissimo. Nonostante il lutto, ha stretto i denti, ha risposto presente e ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera. Il gol segnato all’Allianz Arena non è solo importante per la qualificazione dell’Inter, ma rappresenta anche un omaggio carico d’amore. Subito dopo il fischio finale, Frattesi ha pubblicato un post su Instagram che ha commosso i tifosi nerazzurri e non solo: «Io lo so che lassù un paio di strilli l’hai tirati bella mia! Ci tengo a ringraziare tutti quanti per l’affetto di questi giorni, mi avete fatto sentire uno di voi per davvero. Forza Inter!».

Grazie Frattesi! Ennesima prova del professionista

NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ – Parole semplici, vere, che mostrano il lato umano di un calciatore che ha saputo trasformare il dolore in energia positiva, regalando un’emozione forte a tutto il popolo interista. Il suo ingresso in campo ha dato nuova linfa alla squadra, e quel gol nel finale è arrivato come un segno, un abbraccio ideale da e per la persona che non c’è più. La prestazione di Frattesi dal suo ingresso è stata perfetta, anche nel gesto più importante: dedicare un momento così grande a chi lo ha accompagnato nella vita. L’Inter esce da Monaco con una vittoria storica, ma il cuore lo ha vinto anche e soprattutto lui.