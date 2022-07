FOTOGALLERY – Inter in partenza per Cesena. Stasera il match col Lione

L’Inter circa un’oretta fa ha lasciato Milano in treno per dirigersi a Cesena dove, questa sera, affronterà il Lione in amichevole. Di seguito gli scatti della partenza dei nerazzurri.

PARTENZA – L’Inter dopo allenamenti duri e sudore ad Appiano Gentile lascia Milano e raggiunge Cesena dove questa sera, alle 20:30, disputerà la penultima amichevole ufficiale della pre season contro il Lione. I nerazzurri hanno preso il treno e di seguito ecco la fotogallery della partenza.

Tanti sorrisi, un mate ma anche tanta concentrazione di far bene stasera contro il Lione. Un test importante per avvicinarsi al meglio al Lecce il 13 agosto.