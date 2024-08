FOTO − Zhang alla sua ex Inter: «Forza ragazzi, sempre con voi!»

L’ex presidente Steven Zhang non dimentica la sua Inter. A tal proposito, tramite i propri canali social, ha mandato un grosso in bocca al lupo per questo avvio di stagione.

MESSAGGIO – L’avventura con l’Inter è ufficialmente finita il 22 maggio, ma Steven Zhang avrà l’Inter sempre nel suo cuore. Su Instagram, l’ex presidente nerazzurro ha voluto mandare un grosso in bocca al lupo alla squadra, che oggi a Marassi giocherà la sua prima partita di campionato. Bellissimo il messaggio di Zhang, che ha pubblicato nella notte italiana una storia raffigurante la squadra con la coppa dello scudetto. Ultimo trofeo della grande bacheca dell’ex presidenza cinese.

Zhang non dimentica l’Inter: sempre nel cuore

VINCENTE – Zhang ha portato a casa, durante i suoi otto anni di presidenza all’Inter, ben sette trofei: due scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Una bacheca ricca e vincente, come quella del grande Angelo Moratti, capace di vincere lo stesso numero di trofei tra il 1955 e il 1968. Lo scorso 22 maggio il passaggio del club al fondo californiano Oaktree Capital, come escussione del debito non risanato. Neanche in casa Inter, squadra e dirigenti, dimenticheranno l’ex presidente, tant’è che lo stesso Beppe Marotta, succeduto a lui nella presidenza lo scorso 4 giugno, più volte ha ribadito la sua stima nei confronti di Zhang.