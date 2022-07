Il presidente Steven Zhang si congratula con il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, per la vittoria di Silverstone.

I COMPLIMENTI – Steven Zhang attraverso una foto pubblicata sui social, si congratula con il pilota spagnolo Carlos Sainz per la vittoria di Silverstone, la prima in carriera per il pilota di Formula 1: «Complimenti per l’incredibile risultato!».

Di seguito l’immagine pubblicata su Instagram.