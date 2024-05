FOTO – Zhang, ore difficili ma tifosi Inter vicini: lui nota e batte un colpo!

Zhang non sta vivendo un momento semplice con la questione Oaktree che difficilmente riuscirà a risolversi entro il 21 maggio, dunque questo vorrebbe dire un addio all’Inter. Nel corso di Inter-Lazio la tifoseria ha tributato al presidente un ringraziamento che non è passato inosservato

FINE DELLA CORSA? – Steven Zhang potrebbe essere alla fine della sua avventura all’Inter. Il presidente nerazzurro infatti non ha per ora risolto la questione Oaktree, con il fondo americano pronto a subentrare entro martedì 21 maggio. I tifosi nerazzurri presenti a San Siro in occasione di Inter-Lazio hanno dimostrato tutto il loro affetto nei confronti di Zhang con uno striscione di ringraziamento per tutti i trofei arrivati sotto la sua presidenza.

AFFETTO RICAMBIATO – Zhang, che non si muove dalla Cina da ormai molto tempo, seppur a distanza ci tiene a ringraziare a sua volta quelli che ancora, forse per poco, sono i suoi tifosi: “Grazie”, scrive il presidente su Instagram con due cuoricini, uno nero e uno azzurro. Anche l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e l’allenatore Simone Inzaghi hanno tranquillizzato la tifoseria con parole di stima e fiducia nei confronti del giovane presidente interista, assicurando la solidità della società dopo il comunicato diramato dallo stesso Zhang che ha messo in allarme più di un sostenitore nerazzurro.

DEADLINE – Sono ore complicate e caldissime per Zhang, ma l’affetto del suo popolo e della sua dirigenza potrà di certo aiutarlo. La deadline è ormai vicinissima così come la fine della sua presidenza all’Inter, ma quanto fatto rimane così come i trofei in bacheca. Ultimo proprio il ventesimo scudetto, quello storico della seconda stella.