FOTO − Zhang a Interello per ringraziare tutti i dipendenti: «IM family»

Zhang è stato a Interello dove ha ringraziato e rassicurato tutti i dipendenti dell’Inter anche in vista del futuro societario. Foto di ‘famiglia’ per il presidente nerazzurro

FOTO DI FAMIGLIA − L’arrivo a Milano di Steven Zhang non è passato inosservato. Il presidente dell’Inter, è stato prima in sede e poi a Interello. Qui ha incontrato tutti i dipendenti nerazzurri. Il patron, dopo aver ringraziato tutti per la stagione appena trascorsa e rassicurato in ottica futuro, ha pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale una storia per celebrare la famiglia dell’Inter.