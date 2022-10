FOTO – Zhang: «Inter, ti amiamo per un milione di motivi! Continuiamo»

Zhang si gode la vittoria dell’Inter a San Siro con il Barcellona celebrando il suo amore per i colori nerazzurri. Il presidente interista, su Instagram, incita il gruppo a proseguire così, allontanando di fatto qualsiasi voce su un suo possibile passaggio di testimone

AVANTI INSIEME – Steven Zhang non ha alcuna intenzione di abbandonare l’Inter, come dimostrano le sue parole al termine della sfida vinta con il Barcellona vinta per 1-0 dalla squadra di Simone Inzaghi. Con il nero e l’azzurro sullo sfondo, Zhang urla a gran voce: “Questo è solo uno dei milioni di motivi per cui ti amiamo. Continuiamo… Tutti insieme!”.

Parola di presidente.