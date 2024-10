FOTO – Zhang scalda Inter-Juventus: «Forza ragazzi, oggi più che mai»

L’ex presidente dell’Inter Steven Zhang scalda Inter-Juventus a pochi minuti dalla partita che si giocherà a San Siro alle 18.

FORZA! – C’è poco da fare, impossibile togliere l’Inter dalla testa di Steven Zhang. L’ex presidente nerazzurro, che mai sarà dimenticato per quanto fatto vincere alla Beneamata, ha appena lanciato sul proprio account Instagram una storia per supportare la Beneamata in vista del derby d’Italia contro la Juventus, in programma tra poco alle 18 allo Stadio San Siro di Milano. Zhang, che lo scorso 22 maggio ha lasciato il timone dell’Inter al fondo americano Oaktree, non smette di dare supporto da lontano a Lautaro Martinez e compagni. Di seguito il post dell’ex presidente cinese.

Zhang non si perderà Inter-Juventus: l’ex presidente sempre a supporto della Beneamata

GIGANTOGRAFIA – Nella foto compare il biscione nerazzurro, gigantesco, che si pone davanti alla piccola zebra, simbolo della Juventus. Lo scorso anno, Zhang ha gioito da lontano lo scorso 4 febbraio per la vittoria dell’Inter contro la Vecchia Signora, in un trionfo per 1-0, firmato da Marcus Thuram, praticamente decisivo per la volata scudetto verso il ventesimo tricolore dell’Inter. A proposito di Thuram, il francese sarà al centro dell’attacco dell’Inter insieme a Lautaro Martinez. Partita che non sarà decisiva, ma di assoluta importanza e prestigio. La posta in palio è tanta. I nerazzurri hanno un vecchio tifoso in più.