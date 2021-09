FOTO − Zenga ricorda gli anni all’Inter: «Sempre uno di voi»

Walter Zenga, ex leggenda Inter, non si dimentica dei colori nerazzurri. Su Instagram, ha voluto celebrare la curva Nord e la sua fede per la Beneamata

FEDE − Walter Zenga, detto “l’Uomo Ragno”, ha segnato il suo nome nella storia dell’Inter giocando per ben 12 anni tra le fila della Beneamata. L’ex numero uno nerazzurro ha vinto a Milano uno scudetto, una Supercoppa Italiana e due Coppe Uefa. Il giocatore, da sempre tifoso dei colori nerazzurri, ha voluto ricordare la sua fede per l’Inter celebrando la Curva Nord con un post su Instagram. Questa la didascalia: «Sempre uno di voi».