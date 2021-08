FOTO − Zenga e gli inizi di stagione: «Un solo obiettivo, quel primo fischio»

Walter Zenga, leggenda dell’Inter, per commemorare l’avvio del campionato ha voluto ricordare suoi social i suoi inizi di stagione da calciatore, lanciando anche un quesito finale

RICORDI − Oggi ci sarà l’inizio del campionato di Serie A. L’Inter, da campione d’Italia in carica, scenderà in campo alle 18.30 contro il Genoa a San Siro. Walter Zenga, ex leggenda nerazzurra, ha voluto ricordare i suoi inizi di stagione da calciatore pubblicando su Instagram una foto di rito pre-gara con indosso la casacca dell’Inter. Nel post, che segue, presente anche un quesito finale su chi sarà la prossima squadra campione: «Lo ricordo ancora l’inizio di stagione. Il sudore, la fatica, l’arrivare al limite con un solo obiettivo: quel primo fischio che dava inizio ad una cavalcata senza precedenti. Secondo voi chi vincerà quest’anno?».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga_official)