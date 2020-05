FOTO – Zanetti: “Triplete, emozione ancora tanta! Oggi, dieci anni dopo…”

Condividi questo articolo

Javier Zanetti, vicepresidente ed ex storico capitano dell’Inter, ricorda i dieci anni dalla vittoria della Champions League e del Triplete

POST – Queste le parole di Javier Zanetti, vicepresidente ed ex storico capitano dell’Inter, a dieci anni dalla vittoria della Champions League e del Triplete. “22 maggio 2010, Madrid, stadio Bernabéu. Sono passati 10 anni. L’emozione è ancora tanta, la stessa, fortissima. Inspiegabile a parole. Una società compatta, una squadra composta da uomini prima che calciatori, i nostri tifosi unici come sempre e per sempre. Insieme, tutti allineati per coronare un sogno. Oggi – dieci anni dopo – guardo negli occhi i miei figli e racconto loro quanto sono orgoglioso di far parte della storia di questo club“. Queste le parole pubblicate dall’argentino su Instagram insieme alla storica foto della coreografia dei tifosi nerazzurri la sera di dieci anni fa.