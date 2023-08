FOTO – Famiglia Zanetti a San Siro: «Inter, di te non mi stanco mai!»

Da vicepresidente ma, soprattutto, da ex calciatore e super tifoso dell’Inter, Zanetti si dice entusiasta della prima vittoria nerazzurra. Le parole dello storico capitano sui social.

BUON INIZIO – Javier Zanetti non smette di essere al fianco dell’Inter, non solo nel ruolo dirigenziale che occupa ma anche come primo tifoso. Per Inter-Monza, prima di campionato andata in scena ieri sera, l’ex capitano nerazzurro era presente a San Siro insieme a tutta la sua famiglia. Sul proprio profilo Instagram Zanetti ha pubblicato uno scatto e alcune parole d’amore per i colori della sua vita: «Buona la prima! Sarò sempre al tuo fianco, io di te non mi stanco, se la cosa più bella che c’è. Buon campionato a tutti!».

Così la bandiera nerazzurra ha festeggiato la prima partita, nonché vittoria, della squadra di Simone Inzaghi in campionato.