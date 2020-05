FOTO – Zanetti ricorda: “Gol che vale scudetto, sensazione di fare storia”

Condividi questo articolo

Javier Zanetti, vicepresidente ed ex storico capitano dell’Inter, celebra il decennale di Siena-Inter 2010, una vittoria che valse lo scudetto nella stagione del Triplete

POST – Queste le parole di Javier Zanetti, vicepresidente ed ex storico capitano dell’Inter, celebra il successo in Siena-Inter del 16 maggio 2010 e la conseguente vittoria dello scudetto. Un campionato speciale, seconda competizione vinta durante la stagione 2009/2010, quella che si concluse con il trionfo in Champions League a Madrid contro il Bayern Monaco e dunque con il Triplete. “L’attimo di un gol che vale uno scudetto, la sensazione di fare la storia: un’emozione mai così speciale! ⚫️🔵🇮🇹 @inter #Triplete2010 #scudetto #campioniditalia #sienainter #timeless2010“, si legge sul profilo Instagram dell’argentino. Un testo corredato da una foto che non necessita di spiegazioni.