FOTO − Zanetti in… Qatar, il vice presidente dell’Inter non molla il campo!

Zanetti si trova a Doha, in Qatar. Il vicepresidente dell’Inter assisterà al Mondiale per tifare ovviamente Argentina. Intanto in attesa dello start definitivo, rimette i panni del calciatore

A DOHA − Manca un giorno all’inizio del Mondiale in Qatar. L’Inter è ormai in vacanza con arrivederci al 2 dicembre (vedi articolo). Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti è volato a Doha per assistere al torneo dell’Argentina di Messi e Lautaro Martinez. In attesa di tifare l’Albiceleste si è rimesso nuovamente i panni del calciatore documentando con una storia su Instagram il tutto.

La passione di certo non si può dimenticare.