FOTO − Zanetti: «Difendiamo Scudetto tutti insieme. Forza Inter sempre»

Messaggio d’amore della leggenda, nonché vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti che sul suo profilo Instagram ha fatto un grande in bocca al lupo al mister Inzaghi e alla squadra in vista della nuova stagione

FORZA INTER − Oggi inizia il campionato con l’Inter pronta alle 18.30 a scendere in campo a San Siro contro il Genoa. I nerazzurri sono chiamati a difendere il titolo di Campioni d’Italia, nonostante i diversi cambiamenti in rosa. La leggenda e vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha voluto mandare un grande in bocca al lupo a tutta la squadra. Questo il post di “Pupi”: «Con oggi inizia una nuova stagione! Difendiamo lo Scudetto in ogni momento e tutti insieme! Un grande in bocca al lupo a Mister Simone Inzaghi, tutto il suo staff e a tutti i nostri giocatori! FORZA INTER! SEMPRE».

