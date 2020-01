FOTO – Young festeggia la vittoria dell’Inter: “Grazie per il supporto!”

Altra convincente prova per Ashley Young con la maglia dell’Inter. L’esterno, arrivato dal Manchester United, è sceso in campo da titolare anche contro la Fiorentina in Coppa Italia dopo l’esordio contro il Cagliari. Tramite un post sui social network, l’inglese ha festeggiato il passaggio del turno

IL POST – Ashley Young sembra essere già a suo agio con la maglia dell’Inter. L’esterno inglese ha giocato due partite consecutive dal primo minuto e ha celebrato sui social network la vittoria di ieri contro la Fiorentina. “Coppa Italia, semifinale: grazie per il vostro supporto”, le parole dell’ex Manchester United.