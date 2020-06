FOTO – Young dopo Inter-Sampdoria “Grande ripartenza, forza Inter!”

Ashley Young tramite il suo profilo Instagram trasmette tutta la sua gioia per la vittoria dell’Inter sulla Sampdoria.

RITORNO IN CAMPO – Young, titolare sulla fascia sinistra anche alla ripartenza del campionato, comunica la sua gioia per la vittoria contro la Sampdoria tramite il proprio profilo Instagram. L’inglese commenta così: “grande inizio per la ripartenza della stagione, forza Inter”.