FOTO – Young confuso: “Milano o Manchester?”. Poi prende in giro Godin

Ashley Young si allena ad Appiano Gentile insieme al resto della squadra, proiettata verso Napoli-Inter di Coppa Italia. L’esterno nerazzurro ironizza sul clima di Milano e prende bonariamente in giro Diego Godin

IRONIA – Ashley Young lavora in vista di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida è in programma giovedì al San Paolo alle ore 20.45, imprevisti permettendo (vedi articolo). L’esterno ex Manchester United su Instagram ironizza sul cielo grigio di Milano: “Clima di Milano o Manchester?”. Poi, riferendosi a una prova di corsa, sfotte Diego Godin: “Secondo posto, ma buono sforzo”.