FOTO – Young Boys-Inter, con che maglia a Berna? È stata svelata!

Young Boys-Inter inizierà alle ore 21:00 di oggi mercoledì 23 ottobre. Il club nerazzurro ha pubblicato le prime immagini dagli spogliatoi in attesa dell’inizio del match di Champions League a Berna.

LA SFIDA – Young Boys-Inter sarà il secondo l’incontro di una settimana di fatiche e impegni non indifferenti per la formazione nerazzurra. Dopo la sfida vinta contro la Roma, infatti, la squadra campione d’Italia tra poco è attesa a Berna contro lo Young Boys e successivamente dal confronto con la Juventus della prossima domenica. I meneghini vanno a caccia della continuità dopo le vittorie di fila. La squadra di Simone Inzaghi non vuole assolutamente fermarsi. In Champions League, dopo il pari contro il Manchester City e il successo con la Stella Rossa, adesso il terzo incontro stavolta contro gli svizzeri di Joel Magnin.

Young Boys-Inter, le prime immagini dallo spogliatoio dei nerazzurri

DUE GIOVANI – In Young Boys-Inter due calciatori della Primavera nerazzurra hanno potuto essere gratificati della loro prima convocazione con la Prima squadra. Si tratta nuovamente di Thomas Berenbruch, autore di un ottimo inizio di stagione con la Primavera. Nonché di Mike Aidoo. Il primo peraltro ha avuto il piacere di essere convocato all’Olimpico contro la Roma domenica sera. L’auspicio è che presto da una semplice “comparsa” si possa passare a una presenza strutturale in squadra. Questa sera l’Inter giocherà in bianco!