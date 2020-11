FOTO – Vidal verso Sassuolo-Inter: “A volte devi passare il peggio per…”

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Arturo Vidal ha pubblicato un post in vista di Sassuolo-Inter, partita di campionato di Serie A in programma oggi pomeriggio

TWEET – Arturo Vidal, reduce dall’espulsione per doppia ammonizione in Champions League contro il Real Madrid, ha postato un messaggio verso Sassuolo-Inter, partita valida per il campionato di Serie A, in programma dalle ore 15. Queste le sue parole tramite il proprio account Twitter. “Sii paziente, a volte devi passare il peggio per ottenere il meglio!💪🏽💪🏽👑👑 Forza @inter🖤💙”.