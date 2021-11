FOTO – Vidal: «Sheriff-Inter, felice per i 3 punti. Domenica nuova sfida»

Arturo Vidal, protagonista nella vittoria dell’Inter in Champions League tra le mura amiche dello Sheriff, ha parlato così dopo il successo di ieri sera.

POST – Queste le parole su Instagram da parte di Arturo Vidal sulla vittoria ottenuta ieri sera dall’Inter sul campo dello Sheriff in Champions League. “Felice per la squadra per questi 3 punti importanti e per sentirsi sempre meglio ogni giorno… prendiamone altri Inter 🖤💙 che questa domenica abbiamo una nuova sfida ci siamo!!! ?”

Fonte: Instagram Arturo Vidal