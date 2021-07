FOTO – Vidal scalda subito i motori: «Ricominciamo a tutto gas!»

Arturo Vidal è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, in seguito alle vacanze post Copa América con il suo Cile. Il giocatore ha già scaldato i motori con un post motivazionale sui suoi canali social ufficiali.

RIPARTENZA – Subito carico Arturo Vidal fin dal suo rientro ad Appiano Gentile. Il centrocampista dell’Inter è uno dei possibili nomi sacrificabili sul mercato anche a causa del suo pesante ingaggio, ma nonostante tutto sembra voler in ogni caso giocarsi fino alla fine le sue carte in nerazzurro. Come dimostra anche l’ultimo post pubblicato sui suoi canali social ufficiali: «Ricominciamo a tutto gas!». Parole che lasciano trasparire una certa grinta.

