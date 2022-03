FOTO – Vidal saluta il Cile dopo la delusione Mondiale e torna all’Inter

Vidal in queste ore ha pubblicato una foto che lo ritrae in aereo, in viaggio verso l’Italia. Simone Inzaghi lo aspetta ad Appiano Gentile per preparare la sfida con la Juventus.

DI RITORNO – Arturo Vidal prima di mettersi in viaggio verso l’Italia ha pubblicato una foto in aereo. Il centrocampista dell’Inter è pronto a tornare ad Appiano Gentile per preparare la sfida con la Juventus e lasciarsi alle spalle la mancata qualificazione al Mondiale con il Cile.

Di seguito l’immagine pubblicata da Arturo Vidal in viaggio verso l’Italia.