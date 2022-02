FOTO – Vidal risponde alle critiche dei giornali e se la ride

Arturo Vidal non è apparso proprio brillante nelle ultime uscite, così come il suo connazionale Alexis Sanchez. Il centrocampista cileno, però, non ci sta e risponde alle critiche dei giornali attraverso i social.

LA RISPOSTA – Vidal, risposta social ai giornali che ultimamente hanno criticato la sua prestazione e quella del connazionale Alexis Sanchez. Il centrocampista cileno ha risposto attraverso una storia pubblicata su Instagram, ridendo alle “accuse” dei quotidiani.

