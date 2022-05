FOTO – Vidal: «Ringrazio Dio! Continueremo a sognare in grande»

Vidal con la Coppa Italia conquistata con l’Inter ieri ha collezionato ben ventitré titoli in carriera. Di seguito il messaggio pubblicato sui social.

ALTRO TITOLO – Arturo Vidal commenta i ventitré titoli conquistati in tutte le sue squadre, ultimo su tutti la Coppa Italia con l’Inter: «Prima voglio ringraziare Dio e la mia famiglia, anche i miei amici e le persone che sono state sempre con me nel bene e nel male, tutti coloro che si sono fidati di me, grazie mille! manca ancora molto e continueremo a sognare alla grande!».

Di seguito il post pubblicato sui social da Vidal.