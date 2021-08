FOTO – Vidal punta Inter-Genoa: «Lavorando per la prima partita»

Vidal, che questo pomeriggio ha fatto un post criptico con Lukaku (vedi articolo), ora apre direttamente a Inter-Genoa. Il centrocampista cileno, via Instagram, punta l’esordio stagionale.

PRONTO AL DEBUTTO – Sedici giorni a Inter-Genoa, esordio in Serie A in programma sabato 22 agosto ore 18.30, e Arturo Vidal vuole esserci. Il centrocampista cileno, che vorrebbe già giocare domenica a Parma in amichevole (ore 19), non ha dubbi su quale sia il primo obiettivo. Questo il post su Instagram: “Lavorando per arrivare nella forma migliore alla nostra prima partita. Andiamo squadra, continuiamo a lavorare duramente e convinti”.

