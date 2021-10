FOTO – Vidal si prepara per la Juventus, ma non con la maglia dell’Inter!

Vidal si allena per farsi trovare pronto per la grande sfida contro la sua ex squadra, la Juventus. Il centrocampista dell’Inter lavora duramente anche in palestra, con una maglia particolare.

TIFOSO – Dopo la grande prestazione condita con un gol nella sfida della scorsa stagione, Arturo Vidal si candida per un posto da titolare anche nel prossimo derby d’Italia (vedi articolo). Sul proprio account Instagram, il numero 22 dell’Inter si immortala mentre prepara la sfida contro la Juventus lavorando sodo in palestra. Ma non con i colori nerazzurri addosso. Il centrocampista indossa infatti la maglia del Colo-Colo, club nel quale è cresciuto e con cui ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico. Non solo, è la squadra del cuore di Vidal, da sempre grande tifoso della gloriosa società cilena. Un piccolo ritorno al passato prima di gettarsi in una sfida fondamentale per il futuro nerazzurro. Di seguito la storia dal suo account ufficiale.

Fonte: Instagram – Arturo Vidal