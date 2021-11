FOTO – Vidal pienamente recuperato per il prossimo impegno del Cile

Vidal è pronto a tornare in campo con la maglia del Cile dopo la vittoria contro il Paraguay. Sui propri social, il centrocampista dell’Inter dimostra di essere in piena forma.

PRONTO – Dopo l’importante vittoria contro il Paraguay (vedi articolo), il Cile di Arturo Vidal e Alexis Sanchez si prepara ad affrontare l’Ecuador a Santiago del Cile. Il centrocampista dell’Inter, uscito malconcio dal match, sembra pienamente recuperato per il prossimo impegno di Qualificazioni Mondiali della Roja. Attraverso il proprio account Instagram, il classe ’87 si mostra pronto a scendere in campo per gli ultimi 90′ prima di tornare a vestire la maglia dell’Inter in campionato. Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Arturo Vidal