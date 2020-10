FOTO – Vidal, ottimismo dopo Lazio-Inter: “+1 per continuare a lavorare!”

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Vidal è stato tra i grandi protagonisti di Lazio-Inter. Il centrocampista cileno, uscito dal campo al 73′, su Instagram vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio con i biancocelesti. Di seguito le sue parole

BICCHIERE MEZZO PIENO – Arturo Vidal è stato tra i protagonisti di Lazio-Inter. Il cileno, dopo una buonissima prestazione, ha lasciato il campo al 73′ per far posto a Marcelo Brozovic. L’ex Barcellona, su Instagram, vede il bicchiere mezzo pieno nonostante l’Inter non sia andata oltre l’1-1: “+1 per continuare a lavorare con la squadra! La strada è lunga. Forza Inter!”.