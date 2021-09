FOTO – Vidal, orgoglio cileno: «Dura, triste e dolorosa ma non finisce qui»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato dopo la sconfitta del “suo” Cile contro la Colombia, valida per le qualificazioni ai Mondiali.

FOTO – Queste le parole tramite il proprio profilo Instagram da parte di Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, sulla sconfitta di qualche ora fa subita dal “suo” Cile in casa della Colombia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. “Oggi è stata dura, è stata triste, dolorosa ma non finisce qui 👊🏼 continueremo a lottare fino alla fine 💪🏽 orgogliosi di essere cileni 🇨🇱 👊🏼💪🏽🔥👑“.