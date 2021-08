FOTO – Vidal motivato: «Non smetto mai di lottare per i miei sogni»

Vidal è partito col piede giusto, realizzando un gol e un assist contro il Genoa. Su Instagram, il centrocampista cileno si è mostrato molto carico e motivato per questo avvio di stagione.

LOTTATORE – Arturo Vidal vuole rimanere all’Inter per dimostrare il suo vero valore, dopo una stagione difficile e al di sotto delle aspettative. L’inizio è stato di grande livello: un gol e un assist per Edin Dzeko nel 4-0 contro il Genoa a San Siro (vedi approfondimento). La sua volontà è quella di continuare su questa strada. Su Instagram, Vidal mette le foto della sua esultanza in maglia nerazzurra e scrive: “Non smetto mai di lottare per i miei sogni, se ho imparato qualcosa dalla vita è lottare per ciò che voglio”. Un guerriero che lotta sul campo, questo è ciò che vuole anche Simone Inzaghi. Ora sta al centrocampista cileno dimostrare di essere ancora sui livelli di un tempo. Di seguito il post dal suo account Instagram.

